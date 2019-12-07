HDP önündeki eylemde 96'ncı gün

Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 96'ncı günde de sürdürdü. 5 Mayıs günü kaybolan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemi yapan Celil Begdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın HDP önündeki eyleme katılan ailelere ilişkin 'AK Parti'nin desteklemiş olduğu bir şey olarak görüyoruz' sözlerine tepki göstererek, "AK Parti'nin bizi buraya getirdiğini söylemiş. Bana ne AK Parti'den, bana ne MHP'den. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne utanmazlıktır. Ben ona milletvekili derken utanıyorum. Gelsin kanıtlasın. Ben kellemi ortaya koyacağım" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 96'ncı günde de sürdürüyor.

'BEN ONA MİLLETVEKİLİ DERKEN UTANIYORUM'

Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan Celil Begdaş ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un, HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı. Begdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın oturma eyleminin AK Parti'nin desteğiyle yapıldığına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Begdaş, "96 gündür oturma eylemindeyiz. Artık diye diye dilimde tüy kalmadı. CHP milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti'nin bizi buraya getirdiğini söylemiş. Bana ne AK Parti'den, bana ne MHP'den ondan, şundan. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Sosyal medyada işe girdiğimizi de söylemişler. İşe girdiysek size ne. Babanızın işi mi? Sizin yanınıza geldiğimiz zaman da dağda adamın var mı, tutuklu yakınınız var mı diyordunuz. Bunu herkes biliyor. Gelsinler biz onlara para verelim. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne utanmazlıktır. Ben ona milletvekili derken utanıyorum. Gelsin kanıtlasın. Ben kellemi ortaya koyacağım. Bir milletvekiline bu kelimeler yakışmıyor. Bizim çocuğumuzu versinler biz kimseden bir şey istemiyoruz. Kimde Allah korkusu varsa bu çocuklar için elini taşın altına koysun. Bu böyle gitmez" dedi.

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