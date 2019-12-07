HABER

HDP önündeki eylemde 96'ncı gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:07 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 96'ncı günde de sürdürdü.

Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 96'ncı günde de sürdürdü. 5 Mayıs günü kaybolan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemi yapan Celil Begdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın HDP önündeki eyleme katılan ailelere ilişkin 'AK Parti'nin desteklemiş olduğu bir şey olarak görüyoruz' sözlerine tepki göstererek, "AK Parti'nin bizi buraya getirdiğini söylemiş. Bana ne AK Parti'den, bana ne MHP'den. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne utanmazlıktır. Ben ona milletvekili derken utanıyorum. Gelsin kanıtlasın. Ben kellemi ortaya koyacağım" dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 96'ncı günde de sürdürüyor.
'BEN ONA MİLLETVEKİLİ DERKEN UTANIYORUM'
Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan Celil Begdaş ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un, HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı. Begdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın oturma eyleminin AK Parti'nin desteğiyle yapıldığına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Begdaş, "96 gündür oturma eylemindeyiz. Artık diye diye dilimde tüy kalmadı. CHP milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti'nin bizi buraya getirdiğini söylemiş. Bana ne AK Parti'den, bana ne MHP'den ondan, şundan. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Sosyal medyada işe girdiğimizi de söylemişler. İşe girdiysek size ne. Babanızın işi mi? Sizin yanınıza geldiğimiz zaman da dağda adamın var mı, tutuklu yakınınız var mı diyordunuz. Bunu herkes biliyor. Gelsinler biz onlara para verelim. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne utanmazlıktır. Ben ona milletvekili derken utanıyorum. Gelsin kanıtlasın. Ben kellemi ortaya koyacağım. Bir milletvekiline bu kelimeler yakışmıyor. Bizim çocuğumuzu versinler biz kimseden bir şey istemiyoruz. Kimde Allah korkusu varsa bu çocuklar için elini taşın altına koysun. Bu böyle gitmez" dedi.
FOTOĞRAFLI

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonuİstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu
Yüzen adacıklar ‘beyaz gelinlik’ ile bir başka güzelYüzen adacıklar ‘beyaz gelinlik’ ile bir başka güzel
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren'in katiliyle ilgili yeni detay! 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Caniyle ilgili yeni detay! Oraya 150 metredeki otelde kalmış

Sosyal medyayı karıştıran iddia! Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

Son dakika! FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Çatalca'da korkutan fabrika yangını! Ekipler olay yerinde

Şu anda İstanbul! Cayır cayır yanıyor

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.