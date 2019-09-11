HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (5)

KAYIP OĞLUNA SES KAYDIYLA SESLENDİ

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde, 10 Eylül Salı günü oturma eylemine başlayan Salih Aylu, oğlu Mehmet'in (21), HDP'li olduğunu iddia ettiği M.I. tarafından tehdit edilerek, dağa kaçırıldığını ileri sürdü. 21 Mart günü düzenlenen nevruz kutlamalarından sonra haber alamadığı oğlu Mehmet'in bulunmasını isteyen Salih Aylu, M.I. ile yaptığı telefon görüşmesini kaydettiğini, bu kayıtta M.I.'nın oğluna karşı kendisinden 700 dolar istediğini ifade etti. Mehmet'e dönmesi yönünde çağrıda bulunan baba, oğlunun Kandil'in Metina bölgesine götürüldüğünü öğrendiğini söyledi.

'TEHDİT EDİLDİM'

Oğlunu kaçırdığını ve HDP'li olduğunu öne sürdüğü M.I. tarafından tehdit edildiğini savunan, Salih Aylu, şöyle konuştu:

"Ayın 22'sinden sonra oğluma bir daha ulaşamadın. M.I. tarafından oğlum dağa kaçırıldı. Ben bu kişiye ulaştığım zaman, bana oğlumun Kandil Metina bölgesinde olduğunu, kod adının 'Tekoşer' olduğunu söyledi. Ondan sonra kendisini polise neden şikayet ettiğimi sordu. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden korkmuyorum. Senden mi korkacağım. Elinden geleni ardına koyma' dedi. Defalarca HDP'ye gidip, orada çözüm bulmamı istedi. HDP'ye geldiğimde de bana, boşuna geldiğimi, siyasi bir parti oldukları, bu konularla ilgilenmediklerini söylediler.