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HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 24 oldu (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

    AİLE SAYISI 24 OLDU Diyarbakır'da HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, 2015'ten bu yana haber alamadığı nişanlı kızı Hatun (24) için oturma eylemine başladı.

AİLE SAYISI 24 OLDU

Diyarbakır'da HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, 2015'ten bu yana haber alamadığı nişanlı kızı Hatun (24) için oturma eylemine başladı. Aile sayısının 24 olduğu HDP önünde eyleme başlayan Çiçek, kızının eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını öne sürdü. Kaybolduktan bir yıl sonra kızıyla telefonla görüştürüldüğünü kendisine yaralandığını anlattığını söyleyen Çiçek, "Kızım yaralanmış bana telefonla ulaştılar, kızımla konuşturdular. Anne 'Beni kandırdılar' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, rica ediyorum kızımı kurtarın" dedi.

TİYATRO OYUNCULARINDAN ZİYARET

Yerelden Evrensele Sanat Platformu ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyeleri, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Burada ailelere gül dağıtan dernek üyeleri adına gazetecilere açıklamalarda bulunan dernek başkanı ve yönetmen İsmail Yeşilbağ, "Bu analar Türkiye'de birçok erkekten daha cesurdur. Ben onların ellerini öpmeye geldim. Bu anneler ve bu babalar kazanacaktır. Böylece hepimiz kazanacağız. Bu ülkeyi kimse bölemeyecek" dedi.

Bazı STK üyeleri ise HDP önünde Türk bayrağı açtı.

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