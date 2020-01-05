HABER
  4. HDP önündeki eylemde bugün 125'inci gün

HDP önündeki eylemde bugün 125'inci gün

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 125'inci günde de sürdürdü. Oğlu Vedat (28) için oturma eylemine devam eden Şeyhmus Kaya, evladını çok özlediğini belirterek, "Tam 10 bayramdır oğlumun yüzünü görmüyorum. Artık rüyalarıma bile girmiyor" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 64 aile, 125'inci günde eyleme devam etti.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat için 5 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren Şeyhmuz Kaya, "Ne yılbaşımız yılbaşıdır ne bayramımız bayramdır. Burada 125 gündür oturuyoruz, kalkmayacağız. Ben çocuğumu istiyorum, özlüyorum. 10 bayramdır çocuğumu göremiyorum. Artık rüyama bile gelmiyor. Dayanma gücümüz kalmadı. Ailemin psikolojisi bozuldu. Bu çocuğun kız kardeşleri var. Her gün 'Baba kardeşimiz ne zaman gelecek?' diye soruyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin ana sebebi; sera gazlarıHava kirliliği ve iklim değişikliğinin ana sebebi; sera gazları
TEM otoyolunda zincirleme kazaTEM otoyolunda zincirleme kaza
1/
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP İl binası önü Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

İsrail'den skandal uygulama! Çıkışlarına izin verilmiyor

İsrail'den skandal uygulama! Çıkışlarına izin verilmiyor

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

AK Parti Sözcüsü Çelik ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

AK Parti ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Erdoğan'dan peş peşe 'İran' telefonları!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü!

Ankara ile Moskova arasında kritik telefon!

Karamollaoğlu'ndan Libya açıklaması: Can güvenliği yok

Karamollaoğlu'ndan Libya açıklaması: Can güvenliği yok

AK Partili il başkanı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.