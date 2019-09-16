HDP önündeki eylemde gerginlik

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da HDP binası önündeki eylemi devam ederken, parti binasına giren bir kişinin annelere laf atması ortamı gerdi.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 14’üncü gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren bir kişi ailelere laf atınca ortam gerildi. İddiaya göre 10 yaşında dağa kaçırılan Azad Akkoyun’un annesi Remziye Akkoyun, HDP il binasına giren kişiye feryat yağdırarak eline aldığı cisimle HDP il binasına saldırmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle ortam sakinleştirildi.

“Dara geldi mi polis çağırıyorlar”

2015 yılında Cizre’de kaçırılan er Emrah Avunan’ın amcası Muhittin Avunan, HDP’lillerin sözlerine tepki göstererek, HDP’nin dara geldiğinde polis çağırdığını aktardı. Avunan, “Cumhurbaşkanına sesleniyorum, dağdaki PKK’lıların hepsini gebertsin. Benim yeğenimi de orada vursunlar. Benim polisime, askerime silah sıkmasınlar. Dara geldi mi hemen polisi çağırıyorlar. Niye polisi çağırıyorlar, çağırmasınlar. Gidiyorlar PKK’ya sığınıyorlar. Gidiyorlar YPG’ye sığınıyorlar. Gitsinler sığınsınlar, niye polisi çağırıyorlar? İşte ikinci köpek, Amerikan’nın köpeği, İsrail’in köpeği polisimize, askerimize silah sıkan bunlardır işte. İsrail’in ikinci köpekleri bunlardır işte. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Gebertsinler oradakileri, benim yeğenim askerdi, 4 ay askerlik yaptı oradan kaçırdılar. Vursunlar onları, yeğenimi de vursunlar. Askerime, polisime silah sıkmasınlar. Asker olmasa, polis olmasa biz bu memlekette nasıl yaşayacağız? Burayı da Suriye gibi yapacaklar vallahi Suriye gibi yapacaklar billahi. Suriye gibi yapacaklar, bunların amaçları odur. İsrail’in, Amerika’nın köpeğidirler. Biri silahlı, biri silahsız birbirlerinden farkı yok bunların” dedi.



