HABER

HDP önündeki eylemde gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden aileler ile binaya giren partililer arasında gerginlik yaşandı.Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.

HDP önündeki eylemde gerginlik

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden aileler ile binaya giren partililer arasında gerginlik yaşandı.
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 34’üncü gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren partililer ve aileler arasında gerginlik yaşandı. HDP’den çıkan iki partilinin eylem yapan ailelerin yanında durması üzerine evlat nöbetindeki babalardan birinin "Çocuklarımızı verin" diye feryat etmesi üzerine gerginlik yaşandı. Olayın büyümesi üzerine iki anne baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anneler sakinleştirilirken, gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.

"Savaş çıkarsa iki oğlum birbirini öldürecek"
Ağrı’dan yaklaşık 4 yıl önce 19 yaşında çalışmak için İstanbul’a giden ve askere gitmek için hazırlık yaparken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Mehmet Gökçe’nin babası Salih Gökçe, HDP’lilere tepki gösterdi. Gökçe, "Bir oğlum şimdi asker, diğer oğlum çalışmıyor kızımı ise evde bırakıp geldim. Ben para istemiyorum, oğlumu versinler ben para vereceğim. Yeter çektiğimiz durum, oğlum Kürt ben Kürt, bir oğlum asker Allah korusun bir savaş çıkarsa 2 oğlum birbirini öldürecek. Bunlar Kürt değil” dedi.

HDP önündeki eylemde gerginlik

HDP önündeki eylemde gerginlik

HDP önündeki eylemde gerginlik

HDP önündeki eylemde gerginlik

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Suriye sınırdan son görüntüSuriye sınırdan son görüntü
Çalınan köpeğini bulan veya yerini bildirene ödül verecekÇalınan köpeğini bulan veya yerini bildirene ödül verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli ve manevi değerlere küfredip 'Yiyorsa gelin alın' diyen şahıs gözaltına alındı

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Almanya Bursa'daki bu olayı konuşuyor! Baba ve bebek aranıyor

Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.