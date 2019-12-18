HABER

HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 11:32 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 59 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 107'nci günde de sürdürüyor.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 59 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 107'nci günde de sürdürüyor. 5 yıl önce İstanbul Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için eşiyle birlikte oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, çocuğunu almadan gitmeyeceğini belirterek, çocuğu kaçırılan diğer aileleri de oturma eylemine katılmaya çağırdı.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan'ın oturma eylemi yaptığı oğlu Cafer, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarıldı. Ancak Ceylan, diğer ailelere destek için eylemini sürdürdü. 59 aile, HDP il binası önünde 107'nci günde de eylemini sürdürüyor.
‘ÇOCUĞUMU ALMADAN HDP VE PKK’NIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM’
İstanbul Arnavutköy'de 2014'te 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma Bingöl ile birlikte 13 Eylül'de İstanbul’dan gelerek eyleme katılan Şevket Bingöl, 107 gündür HDP’den bir cevap almadığını belirterek, çocuğunu kavuşamadığı takdirde eylemini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Buradaki bütün anne babaların aynı fikirde olduğunu ifade eden Bingöl şöyle konuştu:
"Buradaki tek amacımız, çocuklarımızı almak. Bu terörün bitmesini istiyoruz. Geride kalan 81 milyon insan var, hiç olmazsa onlar zarar görmesin. Buraya gelmeyen ailelere çağrım, neden gelmiyorlar, çocuklarına sahip çıkmıyorlar, haklarını neden aramıyorlar. Biz HDP’den para istemiyoruz, su istemiyoruz, ekmek istemiyoruz, sadece çocuğumuzu istiyoruz. HDP’liler bizden kaçıyorlar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşinde olacağım, çocuğumu almadan HDP ile PKK’nın peşini bırakmayacağım.”

FOTOĞRAFLI

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Elazığ siste kayboldu, görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına indiElazığ siste kayboldu, görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına indi
Çocuklarının hayatını bile hiçe sayıyorlarÇocuklarının hayatını bile hiçe sayıyorlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Eski Başbakanlık çalışanlarına operasyon!

İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik çetesine yönelik operasyon

Harekete geçildi! Tefecilik, yağma, tehdit...

Çorum'dan kahreden intihar haberleri! Kendilerini tavana astılar

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kim olduğu ortaya çıktı

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kimliği belli oldu

Son dakika: Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

Kocası 6 saat boyunca rehin almıştı! "Bitsin artık bu işkence"

Kocası 6 saat boyunca rehin almıştı! "Bitsin artık bu işkence"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.