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HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

BBP'Lİ KADINLARDAN ZİYARET Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal, bir grup partiliyle 3 Eylül’den bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün (2)

BBP'Lİ KADINLARDAN ZİYARET
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal, bir grup partiliyle 3 Eylül’den bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelere üstünde ay yıldız bulunan eşarp hediye eden Ünsal, "Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin selamlarını getirdim. 22 Ağustos’tan bu yana mücadele veren evlatları için burada oturan annelerimizi ekran başında seyrediyoruz. Yanlarına gelip onlara ses olmaya, destek olmaya, yanlarında bulunmaya geldik. Terörü lanetliyoruz. Hiçbir anne acı çekmesin istiyoruz. Biz de anneyiz. Kadınlar olarak buraya gelmemizin sebebi anne olmamız. Acılarına duyarsız kalamıyoruz. Onlar ağlayınca içimiz yanıyor. Gencecik yetiştirmiş, almış götürmüşler. Anne burada acı çekiyor. Devletimizin kararlı operasyonları var. Bunu devletimizin çözeceğine inanıyorum ben. Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Terörü lanetliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün (2)HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün (2)HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün (2)HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün (2)

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