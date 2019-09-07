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HDP önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

  23 STK'DAN DESTEK ZİYARETİ Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileleri, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 23 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ziyaret etti.

23 STK'DAN DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileleri, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 23 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ziyaret etti. Aralarında KADEM, TÜGVA ve Ensar Vakfı'nın da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, anne babalarla sohbet edip, desteklerini bildirdi.

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya, eylemle ilgili söylenecek her şeyin aileler tarafından söylendiğini belirterek, "Bizim sorulacak sorulara cevabımız, buradaki annelerin güçlü duruşu. Aslında mikrofonu buraya gelemeyen, burayla ilgili söz söylemeyenlere de uzatmak lazım. Onlar susuyorlar. Biz buradayız, onlara destek veriyoruz. Yürekli duruşlarına, dirençlerine sonuna kadar destek verdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Her zaman da yanlarındayız. Grup grup geliyoruz. Onlara olan desteğimiz artarak sürecek inşallah. Destek vermek için buradayız. Sonuna kadar da yanlarındayız. Anneler direnişleriyle evlatlarına kavuşacak. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bundan sonra da güçlü bir şekilde başka STK'larla birlikte burada olmaya devam edeceğiz. Onlara desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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