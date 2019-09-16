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HDP önündeki oturma eyleminde "battaniye" gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

HDP önündeki oturma eyleminde "battaniye" gerginliği

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, binadan battaniyelerin çıkarıldığını görünce "Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor." diyerek tepki gösterdi.

Diyarbakır annelerinin, parti binası önünde başlattığı oturma eylemi 3 Eylül'den bu yana devam ediyor.

HDP il binası önüne yanaşan bir araca partililerin çok sayıda battaniye yüklediğini gören aileler, buna engel olmak istedi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından olay büyümeden engellenirken, araç parti önünden uzaklaştı.

- "O yataklarda evlatlarımızı, gençlerimizi yatırıyorlar"

Aileler, terör örgütüne kaçırılmak için getirilen çocuklarının il binasından çıkarılan battaniyelerde yatırıldığını iddia etti.

Oğlu için oturma eylemine katılan Rauf Biçer, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor. Siyasi partinin içinde battaniyenin ne işi var? O yataklarda evlatlarımızı, gençlerimizi yatırıyorlar. Dağa götürüyorlar, örgüte katıyorlar."

Baba Süleyman Aydı ise partiye getirilen çocukların daha sonra gizli şekilde dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Arkadaşımız koştu, onlara müdahale etti. Baktık ki minibüste yüzlerce battaniye, tekrar korkudan hemen minibüsün içine koydular." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ailelerin tepkisi Diyarbakır HDP

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