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HDP önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu-2

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

DESTEK SÜRÜYOR Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yaşadıkları şehirlerden gelenler de destek vermeye başladı.

DESTEK SÜRÜYOR

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yaşadıkları şehirlerden gelenler de destek vermeye başladı. Trabzon'dan bir arkadaşıyla ailelere destek vermek için gelen Taylan Çebi, annelerin sesine kulak tıkayamayacaklarını belirterek, "Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi kalktık geldik. Çok duygulandım. Biz analarımızın yanındayız. Annelerim çocukları gelene kadar buradayız. Televizyonlardan gördük. Bizim de annelerimiz var. Annelerimiz televizyon başında gördüklerinde "Bu çocuklar acaba açlar mı? Acaba susuzlar mı? Yaralılar mı? Bir sıkıntısı mı var? Ben annemi böyle görünce rahatsız oldum. Kalktım geldim" dedi.

'ÇOCUĞUMU DİŞİ AĞRISIYLA ALIP GÖTÜRDÜLER'

14 yaşında götürülen oğlu Yakup Edizer için oturma eylemi başlatan Saliha Edizer ise şunları söyledi:

"Çocuğumun dişi ağırıyordu. O diş ağrısıyla alıp götürdüler. İçim gidiyor. Ne olursun gönderin. Allah'ını seven herkes gelsin. Ne olursunuz. Bütün annelerin gözyaşı iniyor aşağı. Bütün sanatçılardan da destek bekliyoruz. Benim evladım yok canım yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor."

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