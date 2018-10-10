HDP Operasyonu Sürüyor: Gözaltı Sayısı 122 Oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla dokuz ilde başlatılan operasyon ikinci gününde. Savcılığın PKK/KCK’ya yönelik yapıldığını duyurduğu operasyonun ilk gününde, 183 adrese yapılan baskınlarda, 90 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 61 kişiyi de arayan polis, operasyonlarını sürdürdü. Operasyonun ikinci gününde 32 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 122’ye yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında, HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Şerif Camcı ile 6 gazeteci de bulunuyor.

HDP ise bugün bir basın açıklaması yaparak operasyona tepki gösterdi. Parti binası önündeki açıklamada konuşan Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın HDP’yi hedef gösterdiğini savundu. Aydeniz, “Erdoğan’ın partimizi ve bileşenlerimizi hedef gösteren açıklamalarından sonra siyasi soykırım operasyonlar artırılmıştır. Siyasi soykırım operasyonlarının savcısı Erdoğan’dır. Yerel seçimler yaklaştıkça belediyelerimizi gasp eden kayyumların büyük bir hezimetle gönderileceğini gören AKP-MHP ittifakı her türlü gayri meşru ve hukuksuz yola başvurmaktadır. DTK, HDP, DBP, TJA, TUADFED, DİK, sendikacılar, gazeteciler ve akademisyenlere yönelik gerçekleştirilen faşist siyasi soykırım karşısında diz çökmeyeceğiz ve her zaman halkımızın umudu olmaya devam edeceğiz” dedi.