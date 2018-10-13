HDP Operasyonunda 25 Tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyonda 9 ilde yaklaşık 200 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 151 kişinden 141’i gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, gruplar halinde önce savcılığa, ardından mahkemeye sevk edildi.

Aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Şerif Camcı’nın da bulunduğu 25 kişi ise “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında bir gazeteci de bulunuyor. Mahkemeye sevk edilenlerden, 20’si adli kontrol şartıyla olmak üzere, 116’sı serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında 8 gazeteci de bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişi ise halen aranıyor.

Operasyonda evine yapılan baskınla gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Üyesi Hilmi Aydoğdu ise gözaltında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Anjiyo yapılan Aydoğdu, hala müşahede altında tutuluyor. Aydoğdu, taburcu olmasının ardından ya emniyette ya da savcılıkta ifade verecek. HDP operasyonun yerel seçim çalışmalarına yönelik yapıldığını savunurken, savcılık HDP’lilerin PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alındığını açıklamıştı

