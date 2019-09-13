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HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 23:22 | Son Güncelleme

Osmaniye’de polis ekipleri HDP İl Binası’nda yaptıkları aramada yasak pankart ve broşür buldu.

HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı

Osmaniye’de polis ekipleri HDP İl Binası’nda yaptıkları aramada yasak pankart ve broşür buldu. Polis ekipleri olayla ilgili HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu’yu gözaltına aldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İstiklal Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde bulunan HDP İl Binası’nda Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Mardin 2. Sulh Ceza Hakimliğince ’el konulma ve toplatılma’ kararı bulunduğu anlaşılan pankartlar olduğu bilgisine ulaştı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile polis ekipleri HDP İl Binası ve merkez ilçe binalarında arama yaptı. Yapılan aramada 4 koli içerisinde toplatılma kararı bulunan toplamda 4 bin 654 broşür ele geçirildi. Olay ile ilgili HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı

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