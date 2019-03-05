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HDP Pamukkale Belediye Başkan Adayı çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 18:05 | Son Güncelleme

HDP Pamukkale Belediye Başkan Adayı çekildi

DENİZLİ (AA) - Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Mustafa Keklikçi, adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Keklikçi yaptığı yazılı açıklamada, partisinin yerel seçim stratejisinin "doğuda kayyum belediyelerini geri almak hatta belediye sayısını artırmak, batıda AK Parti-MHP ittifakını geriletmek üzerine kurduğunu" anımsattı.

"Birçok ilde aday çıkarmayarak demokratik adayların desteklenmesi düşüncesinin" hayata geçirildiğini ifade eden Keklikçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Partimizin yerel seçim stratejisi gereği Pamukkale Belediye Başkan Adaylığımdan demokrasi güçleri adına ve AKP-MHP ittifakını geriletmek amacıyla çekiliyorum. Partim ve ilçe halkımın bu kararımın arkasında olduğunu biliyorum. Tehditkar AKP-MHP ittifakının sonlanması ve sonrasında yeni bir siyasal düzen arayışının başlaması amacıyla ve Türkiye halkları için tekçi değil çoğulcu, baskıcı değil eşitlikçi, kısıtlayıcı değil özgürlükçü bir bahara uyanışımızı bu kararımızla başlatmış olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
belediye HDP parti seçim Yerel

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