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HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

"Sadece kayyum atanmış olan belediyeleri değil aynı zamanda geçen dönemde kazanamadığımız bazı belediyeleri de bu seçimlerde kazanarak, bu kayyum politikası karşısında cevabımızı bir kez daha vereceğiz"

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, "Sadece kayyum atanmış olan belediyeleri değil aynı zamanda geçen dönemde kazanamadığımız bazı belediyeleri de bu seçimlerde kazanarak, bu kayyum politikası karşısında cevabımızı bir kez daha vereceğiz." dedi.

Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığının, "terör örgütüyle iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri" nedeniyle 259 muhtarı görevden aldığını anımsatarak, "Bu, tamamen hukuksuzdur, Anayasa'nın seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu muhtarlar hakkında bir dava ve soruşturma bulunmadığına dikkati çeken Oluç, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlere gidiyoruz, muhtarları da görevden alarak bir mesaj vermek istemektedirler. Önce belediye eş başkanlarını görevden aldınız, belediye meclisi üyelerini yargılamaya başladınız. 'Şimdi de sıra muhtarlara geldi' diye bakıyorsunuz. Yerel yönetim seçimlerini kaybettiklerini görüyorlar. 'Ne yaparız da bu kaybı engelleriz?' diye düşünüyorlar. Ama şundan emin olun, biz yerel yönetim seçimlerine elimizdeki bütün imkanlarla en güçlü şekilde hazırlanıyoruz."

Yerel seçimlerle ilgili yarın Diyarbakır'da HDP Eş Genel Başkanlarının açılış konuşmasını yapacağı bir toplantı düzenleneceğini bildiren Oluç, "Çok kararlıyız. Yerel yönetim seçimlerine hazırlanıyoruz. Sadece kayyum atanmış olan belediyeleri değil aynı zamanda geçen dönemde kazanamadığımız bazı belediyeleri de bu seçimlerde kazanarak, bu kayyum politikası karşısında cevabımızı bir kez daha vereceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
HDP saruhan oluç yerel seçim

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