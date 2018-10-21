HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç:

"Yerel seçimlerdeki hedefimiz kayyumların atanmış olduğu bütün belediyeleri tekrardan kazanmak. Halkın iradesini orada net bir şekilde ortaya koymaktır. İkincisi de kayyum atanmamış olan ve geçen dönem bizim kazanamadığımız kimi belediyeleri de kazanmaktır. 24 Haziran seçimleri bu konuda bizim için çok önemli bir sayısal veri ortaya koymuştur. Bu seçim sadece bir yerel yönetimler seçimi değildir artık. Bu aynı zamanda bir demokrasi ve hukuk referandumudur."

Oluç, çalıştayda ve MYK toplantısında batı illerinde yerel seçimlere yönelik yapılacak ortaklıklar konusunun da ele alındığını vurgulayarak, "Bu konuda bizim temel perspektifimiz, var olan iktidar AKP ve MHP koalisyonunun yerel seçimlerde geriletilmesine, durdurulmasına yol açacak her türlü mücadele, ortaklık, demokratik ve meşrudur bizim açımızdan. Batıda demokrasi güçleriyle, çeşitli yöre dernekleriyle, yerel örgütlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıflarla, siyasi partilerle yani bütün demokrasi ve emek güçleriyle atılabilecek ortak adımların hepsini atma konusunda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Resmi görüşme yok"

Demokrasinin beşiğini yerel demokrasi olarak gördüklerini aktaran Oluç, "Demokrasiyi, hukuku hedefleyen ve yerel demokrasiyi geliştirecek adımları atacak en geniş güçlerle bu seçimlerde buluşmamız olumlu bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Şu parti, bu parti konusuna girmiyorum çünkü şu ana kadar yapılmış olan herhangi bir resmi görüşme, resmi toplantı yoktur." diye konuştu.

