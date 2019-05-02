HABER

HDP parti yönetiminde değişiklik

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

HDP parti yönetiminde değişiklik

Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) Kars Belediye Başkanı seçilen Ayhan Bilgen'den boşalan TBMM Grup Başkanvekilliği görevine Saruhan Oluç getirildi.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel seçimden sonra Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) bazı görev değişikliklerine gidildi.

Buna göre, Kars Belediye Başkanı seçilen Bilgen'den boşalan TBMM Grup Başkanvekilliği görevine Oluç getirildi. Oluç'tan boşalan parti sözcülüğü görevine ise Günay Kubilay atandı.

Ali Ürküt, STK, Siyasi Partilerle İlişkiler ve Emek Alanından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Partinin MYK bünyesinde oluşturulan Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş sözcülüğüne de Selahattin Aslan getirilirken, Parti Meclisi üyeleri Murat Sarısaç, Nazmi Gür ve Salim Kaplan da MYK üyesi olarak belirlendi.

Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorumCumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum
AK Parti'li Dağ, İzmir'deki statlarla ilgili CHP'yi eleştirdiAK Parti'li Dağ, İzmir'deki statlarla ilgili CHP'yi eleştirdi
Anahtar Kelimeler:
Halkların Demokratik Partisi HDP MYK

En Çok Okunan Haberler

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

AK Partili Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

Ankara'da kritik görüşme

Ankara'da kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.