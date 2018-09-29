HDP PM toplandı

AK Parti'nin son 5 yılda 79 cezaevi yaptığını, gelecek dönem için de 50 yeni cezaevi planının olduğunu belirten Temelli, "Cezaevi sayısı arttıkça adaletsizlik de artıyor. Bizim teklifimiz çok net, biz çok açık bir şekilde bu ülkede adalet istiyoruz. Bu ülkeye adalet gelmesinin yolu yargıya adalet gelmesinden geçiyor. Bugün yargı siyasallaşmıştır." diye konuştu.

Söz konusu teklifin "nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, organize suç örgütlerine" af getirmeyi amaçladığını savunan Temelli, "Buna kılıf hazırlarken de cezaevlerinin doluluğunu öne sürüyorlar. Zaten cezaevinde kötü muameleye maruz kalanlar bu af teklifinin içinde yer almıyorlar." ifadesini kullandı.

MHP'nin bir af teklifi sunduğunu hatırlatan Temelli, bu öneriyi "bir adalet tutulması", "bir vicdan tutulması" olarak niteledi.

Temelli, iki gün sürecek toplantıda mevcut konuları ve yeni yasama yılına ilişkin çalışmalarını da ele alacaklarını belirtti.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Sezai Temelli, Suriye'de çözümsüzlüğü ötelemenin barışa hiçbir katkısı olmayacağını vurguladı.

Suriye'deki çözümün Suriye halklarından geçtiğini anlatan Temelli, halkların kendi öz iradesini ortaya koyması ve bütün dış güçlerin Suriye'den çıkması gerektiğini ileri sürdü.

Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin eleştirilerde bulunan Temelli, "Adını değiştirmekle sorunlardan kurtulmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ABD'li bir danışmanlık firmasıyla anlaştığını, bunun da yeni özelleştirmelerin sebebi olduğunu öne süren Temelli, "Tüm toplumu yan yana gelmeye 'biz bunun bedelini ödemeyeceğiz' diye örgütlenmeye davet ediyoruz. PM'de de bu konuyu ayrıntılı şekilde ele alacağız." dedi.

- Yerel seçimler

Yerel seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüklerini aktaran Temelli, "Nasıl bir kent, nasıl bir yönetim istiyoruz?" soruları ışığında çalışma yapacaklarını bildirdi.

Sezai Temelli, şunları söyledi:

"Bunun gerçekleşmesi için neler yapabiliriz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Emekçilerin kentini istiyoruz, kadınların, gençlerin, halkların, farklı inançların bir arada olacağız, eşitlikçi kamusal alanı verebildiğimiz bir kent modeli istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı hayata geçirmek için emekçilerle, kadınlarla toplumun tüm kesimleriyle bütün halklar bir araya gelerek ittifakı gerçek anlamına kavuşturarak çalışmalarımızı önümüzdeki dönem yoğunlaştıracağız. Burada yerel demokrasi tezimizin yaygınlaşması büyük önem taşıyor. İttifaklar, Ankara'nın kulislerinde değil, sokakta, iş yerinde, mahallede gerçekleştiği zaman gerçek anlamına kavuşacaktır."

