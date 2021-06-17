HDP Saldırganının Silahlı Sosyal Medya Paylaşımları Dikkat Çekti

27 yaşında olduğu belirtilen Onur Gencer’in instagram hesabında farklı model ve çaptaki silahlarla poz verdiği fotoğraflar ve poligonda ateş ederken çektiği videolar dikkat çekti. Gencer, bir fotoğrafında elinde uzun namlulu silahıyla Menbiç’te olduğunu belirterek, yanına “Suriye Hatırası” notu düşmüş. Gaziantep’teki bir fotoğrafında ise “görev dönüşü” ifadesi dikkat çekiyor. Saldırgan, bir başka fotoğrafında ise duvarda asılı Türk bayrağı önünde bozkurt işareti yaparak poz veriyor.

İzmir’de Halkların Demokratik Partisi’nin il binasına girerek Deniz Poyraz adlı bir kadını öldürdüğü belirtilen kişinin Onur Gencer olduğu bildirildi. İzmir Valiliği yaptığı yazılı açıklamada O.G. olarak tanımladığı saldırganın sağlık çalışanı iken istifa ederek ayrıldığını duyurmuştu.

“Gencer'in profili-bağlantıları-saldırı motivasyonu iyi analiz edilmeli”

Gencer’in Acil Tıp Teknisyeni olarak Suriye’de görevlendirildiği ortaya çıktı. Güvenlik uzmanı ve DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, “İnstagram'ından anlaşılan İzmir HDP binası saldırganlarından Onur Gencer, Acil Tıp Teknisyeni olarak 2020 başlarında TSK personeline + ÖSO'ya hizmet vermek üzere Munbiç bölgesinde görev yapmış. Gencer'in profili-bağlantıları-saldırı motivasyonu iyi analiz edilmeli” yorumunda bulundu.

Gürcan, “HDP il binası saldırısındaki acı gerçek: Suriye'de Libya'da eğitim alan, operasyonel kullanılan saldırgan Onur Gencer gibi yüzlerce sivil 'radikal' şu an aramızda birileri tarafından 'kullanılmaya hazır' şekilde dolaşıyor. Vekalet Savaşlarının yan etkisi toplumsal çürümedir” dedi.

Sedat Peker’den çok daha büyük saldırılar olacağı iddiası

Daha önce bu tür saldırılar olabileceğini söyleyen suç örgütü lideri Sedat Peker de Twitter hesabından çok daha büyük saldırılar yaşanacağını öne sürdü: “Kıymetli dostlarım, İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın. Çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer siz sokağa çıkarsanız derin mehmet ve adamları terör örgütlerinin içindeki elemanlarını olaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecekler. Sadece cahil olanlar, gafil olanlar ve aptal olanlar düşmanlarının kurduğu oyunun bir parçası olurlar (bu oyunu kuranlara lütfen hizmet etmeyin).”