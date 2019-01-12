HDP Şanlıurfa İl Başkanına terör propagandasından tutuklama

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa İl Başkanı Aliye Kızıldamar, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
HDP'li Kızıldamar, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kızıldamar, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Kızıldamar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.
Soruşturmanın, HDP il binasına 6 Aralık 2018'de düzenlenen terör operasyonu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum