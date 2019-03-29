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HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü trafik kazası geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Azimli'nin kullandığı 07 ZBT 53 plakalı otomobil, Viranşehir Devlet Hastanesi yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 80 DP 169 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobillerin devrildiği kazada sürücü Azimli ile aynı araçtaki Milletvekili Sürücü ve Yakup Çelik ile diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Milletvekili Sürücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü Şanlıurfa trafik kazası

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