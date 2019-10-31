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HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

"(Suriye Anayasa Komitesi çalışmaları) Suriye'de yaşayan Kürtler de görüşmelerde temsil edilmezse bu kadük bir anayasa olacaktır"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına ilişkin "Suriye'de yaşayan Kürtler de görüşmelerde temsil edilmezse bu kadük bir anayasa olacaktır." dedi.

Öcalan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrası Kürt sorununu uluslararası boyuta taşıdığını" iddia eden Öcalan, "ülke içinde ise siyaseten asla bir araya gelmeyecek partilerin Kürt karşıtlığında birlikte hareket ettiklerini" savundu.

Bazı belediyelere kayyum atandığını anımsatan Öcalan, bunun yasalara aykırı olduğunu öne sürdü.

Ömer Öcalan, bir basın mensubunun, Cenevre'de sürdürülen Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına yönelik sorusuna, "Suriye'de yaşayan Kürtler de görüşmelerde temsil edilmezse bu kadük bir anayasa olacaktır." yanıtını verdi.

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HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan

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