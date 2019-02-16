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HDP seçim bildirgesini açıkladı

16.02.2019 20:00 | Son Güncelleme

HDP, 31 Mart'a ilişkin seçim bildirgesini duyurdu.

Ankara'daki etkinlikte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Tüm kayyum illerinden kayyumları süpürüp atacağız" dedi.Halkların Demokratik Partisi (HDP) 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bildirgesini Ankara'da düzenlediği bir toplantı ile kamuoyuna sundu. Türkçe seçim sloganını "Birlikte Demokrasiye" olarak belirleyen HDP'nin seçim stratejisini eş başkanlar Sezai Temelli ve Pervan Buldan açıkladı.

Ankara'da düzenlenen toplantıda konuşan Temelli, konuşmasına 101 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'i selamlayarak başladı. Temelli, "Mutlak tecridi bitirmek için 101 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven yoldaşımıza devrimci dayanışma ve mücadele duygularımızı bir kez daha iletiyorum. Onlar direndikçe mücadelemiz büyüyor" dedi.

31 Mart seçimlerini bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Temelli, "Tüm kayyum illerinden kayyumları süpürüp atacağız. AKP elinde yolsuzluk ve hizmetsizlik yaşayan Muş, Bingöl, Kars gibi kentlerde belediyeyi AKP’den alacağız" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da HDP'nin seçim bildirgesini şu sözlerle anlattı:

"Bildirgemizin temelinde yaşam var, birlikteliğimiz var. Özgür ve eşit bir yaşam var, demokrasinin yerelden başlatılması radikal demokrasi var, halkın kendi kendisini yönetmesi var."

"Kentlerimizi kazanırsak Saray rejimi çözülecek ve mutlaka kaybedecektir" diyen Buldan, "Bu halkı durdurmak için kurulan ittifaka karşı halkın ittifakını oluşturarak bu oyunları boşa çıkaracağımıza inandığımız için bu yola çıktık" ifadelerine konuşmasında yer verdi.

HDP'nin seçim şarkısı da partinin Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

DW/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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