HABER

HDP seçim ofisine terör baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

PKK’nın sözde lideri Abdullah Öcalan’ın HDP’nin İzmir’deki seçim ofisinde asılı olduğu ihbarını alan polis ekipleri, seçim ofisinde yapılan aramada çok sayıda suç unsuru yayın ve afişe el koyarken 1 şahsı da gözaltına aldı.İzmir’de HDP’nin Kadifekale’deki seçim ofisinde bebek katili Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının asılı olduğu ihbarını alan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, seçim irtibat bürosu sorumlusu 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

PKK’nın sözde lideri Abdullah Öcalan’ın HDP’nin İzmir’deki seçim ofisinde asılı olduğu ihbarını alan polis ekipleri, seçim ofisinde yapılan aramada çok sayıda suç unsuru yayın ve afişe el koyarken 1 şahsı da gözaltına aldı.
İzmir’de HDP’nin Kadifekale’deki seçim ofisinde bebek katili Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının asılı olduğu ihbarını alan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, seçim irtibat bürosu sorumlusu 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. HDP’nin seçim ofisinde yapılan aramada suç unsuru olan çok sayıda yayın ve afişe el koyan terörle mücadele ekipleri, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Müziğin 10 yaşındaki altın 'Çınar'ıMüziğin 10 yaşındaki altın 'Çınar'ı
Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp, rehin aldıAna sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp, rehin aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.