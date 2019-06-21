HDP: Seçim stratejisinde değişiklik yok

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin ortaklaşa kaleme aldıkları 9 maddelik açıklamada, HDP'nin PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından geliştirilen "Üçüncü Yol Stratejisi" doğrultusunda, bağımsız olarak siyaset yapmaya devam edeceği vurgulandı.

Buldan ve Temelli, ortak kaleme aldıkları metinde Abdullah Öcalan'ın partilerine herhangi bir bloku işaret etmediğini kaydederek, "Sayın Öcalan'ın yaptığı açıklamanın geniş siyasal perspektifi son derece nettir ve 'üçüncü yol sizsiniz' demiştir" görüşüne yer verdiler.

Yazıda, partilerinin "Üçüncü yol" olarak demokrasi ve barışı tanımladığına işaret eden iki lider, "İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve Üçüncü Yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir" ifadelerini kullandılar.

"Açıklamalar güncel siyasi hesapların aracı haline getirilmesin"

HDP'nin demokratik siyaseti ve demokratik müzakereyi önemseyen bir siyasi parti olduğu belirtilen açıklamada, "HDP hakkında Sayın Öcalan'ın yaptığı açıklamalar, iktidar partisinin güncel siyasi hesaplarının ve seçim polemiklerinin çok üstünde tarihsel bir anlam ve derinliğe sahiptir" denildi.