"Türk milleti, bu haliyle Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten başta Trump olmak üzere yönetim kadrosuna güvenmemektedir. Çünkü ne stratejik ortaklığın ne de müttefikliğin sonuçlarının bu olmaması gerekir. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında yer alması gerekir. Benim devletimin çıkarlarının yanında yer almıyorsun, o zaman teröre karşı ortak bir duruş ve mücadele geliştirmesi gerekir. Lakin biz bunu ABD'de bugüne kadar göremedik."

Destici, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine güvenli bölge tesisi konusunda ABD'ye karşı temkinli olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Muharrem İnce'den diğer CHP yöneticilerine kadar pek çoğunun, bizzat Mardin'e giderek görevden alınan belediye başkanını ziyaret etmesi adeta CHP içindeki HDP seviciliği yarışının bir sonucudur." dedi.

- "İdamla cezalandırılmalıdır"

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetini hatırlatan ve olayı kınayan Destici, "Eğer bir kimse, hiçbir sebeple izah edilemeyecek şekilde insanlarımızın canına kıyıyorsa, hele bu bir kadın, bir çocuk, terörle mücadele eden askerimiz veya polisimiz ise bunları katledenler mutlaka ama mutlaka idam cezası ile cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Destici, memurlar ile hükümet arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, hakem heyetinin bugün kararını açıklamasını beklediklerini, en azından ilk 6 ay için işçilere verilen yüzde 8'lik zam oranının memurlardan esirgenmemesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da okul servis ücretlerine yapılan zam oranlarına ilişkin de Destici, "Bu duruma mutlaka hükümetin el atması lazım. Keyfi ve fahiş zam uygulamalarına fırsat vermemesi lazım. Bu zamların tekrar gözden geçirilmesini ve makul bir seviyeye çekilmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "CHP'nin 'vay haline' demek gerekir"

Destici, açıklamasının ardından, aralarında Muharrem İnce'nin de bulunduğu CHP heyetinin, terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ü ziyaretinin sorulması üzerine, ziyaretlerin ve sahiplenmelerin iki parti arasındaki açık işbirliğinin sonucu olduğunu söyledi.