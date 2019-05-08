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HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

"AK Parti dönemi 'kanaat, hissiyat, bir şeyler oldu' dönemi olarak tarihe geçecek"

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "AK Parti dönemi 'kanaat, hissiyat, bir şeyler oldu' dönemi olarak tarihe geçecek." dedi.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "barış akademisyenleri"nin hapse girmesinin tek nedeninin "AK Parti politikalarına destek vermemek olduğunu" öne sürdü.

KHK'ler nedeniyle binlerce avukatın mesleğini yapamadığını; 181 bin 500 pasaport üzerinde şerh bulunduğunu belirten Beştaş, son olarak KHK'lilerin koruyucu aile olamayacakları yönünde karar verildiğini söyledi. Beştaş, "Üç yaşındaki bir çocuk, koruyucu ailesi KHK'li diye, ailenin elinden alınıp yetiştirme yurduna gönderildi." diye konuştu.

Beştaş, 50'den fazla KHK'linin intihar ettiğini ileri sürerek, OHAL Komisyonunun "büyük bir kandırmaca olduğunu" savundu.

KHK'lilerin "kanaate dayalı ihraç edildiğini" belirten Beştaş, "AK Parti dönemi 'kanaat, hissiyat, bir şeyler oldu' dönemi olarak tarihe geçecek. Çünkü hiçbir zaman maddi, somut bir gerekçeye sahip değiller. Bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar ama bunu da beceremiyorlar. Eğer AK Parti'li değilsen çocuk bakamazsın, çalışamazsın, yurt dışına gidemezsin, avukatlık yapamazsın." dedi.

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