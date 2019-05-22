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HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

"İmralı'da devam eden tecrit anayasaya aykırı tecrittir"

TBMM (AA)- HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "İmralı'da devam eden tecrit anayasaya aykırı tecrittir." dedi.

TBMM'de kadın cinayetleri ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Beştaş, kadın cinayetlerinin önlenmesi için tedbir alınmasını istedi.

Beştaş, kadına yönelik şiddette statü, eğitim, dil, kimliğin fark etmediğine işaret ederek, kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerin takım elbise giyerek cezalarında indirim aldığını söyledi.

Diyarbakır'da eşi Müzeyyen Bolu'yu öldüren Mesut Issı'nın mahkemede hakim tarafından, "Mesut Bey, hoş geldiniz, geçmiş olsun" sözleriyle karşılanmasını eleştiren Beştaş, siyasetçilerin kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri meşrulaştıran açıklamaları olduğunu savundu.

HDP olarak bu konunun asla peşini bırakmayacaklarının altını çizen Beştaş, kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "81 milyon Türkiye gemisi içinde" sözlerini de değerlendiren Beştaş, şöyle konuştu:

"Türkiye gemisinin içinde neler yaşanıyor? Biz insanların ayırıma tabi tutulduğu, ötekileştirdiği bir gemide herkesin olmadığını söylüyoruz. Türkiye gemisinde herkesin olduğunu söyleyebilmek için 81 milyon yurttaşın hak ve özgürlükler açısından eşit şartlara olanaklara sahip olması gerekiyor."

Beştaş, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile avukatlarının görüşmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"İmralı'da devam eden tecrit anayasaya aykırı tecrittir. Avukat ve ailelerin bir mahpusla, bu sadece Öcalan için değil herhangi bir mahpusla görüşmesi, Cumhurbaşkanının, İçişleri Bakanlığının, Adalet Bakanlığının iznine, icazetine ihtiyaç duymaz. Bugünkü açıklama siyaseten izin vermediğinin açıklamasıdır aslında. Herkes statüleri ne olursa olsun kanunlar önünde eşittir. Bizim söylediğimizi doğrulamış. Avukatların sekiz yıldır İmralı ile görüşmemesinin hukukla ilgisi yok, siyasi karardır. Siyasi karar olduğu bu şekilde ilan edildi."

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HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş

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