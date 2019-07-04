HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Bizim AKP-MHP blokuna oy vermememiz, İYİ Parti ile CHP'nin ittifakla seçime girmiş olması onlara yaradı, bu objektif vaka, söylemeye gerek yok. İYİ Parti'nin bunu provokatif amaçlarla kullanmaya çalışması siyasi etikten yoksun bir davranış." dedi.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yargıtayın Hizbullah Davası sanıklarının tahliyesine karar verdiğini belirterek bu karara ilişkin eleştirilerde bulunarak şöyle konuştu:

"Değişken iktidara göre kendi pozisyonunu belirlemek zorunda kalan, istese bile istediği kararı veremeyen bir yargıyla karşı karşıyayız. Sonuçta onlar da ihraç edilebilir, cemaatçi, terörist damgası yiyebilir, cezalar alabilir. Bu davalar yargının taraf olduğuna dair somut belgelerdir."

Yargının kişiye, örgüte göre taraflı davrandığını savunan Beştaş, "Mevzu Kürt halkı veya hak talebiyse bu talepler reddediliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yargıda ayrımcılığa, hukuksuzluğa ve çifte standarda derhal son verilmelidir. Yargı herkese eşit mesafede olmak zorundadır. Bu anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların gereğidir. Artık yargının hükümete, iktidara bağımlılığının son bulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.