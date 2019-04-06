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HDP Silopi Eş Başkanı terör örgütüne yardım yataklık suçundan gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda HDP Silopi Eş Başkanı Fatma Gündüz’ün de aralarında bulunduğu 3 kişi ’terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlarından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre güvenlik güçlerince Silopi ilçe merkezi ve köylerinde terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda HDP Silopi Eş Başkanı Fatma Gündüz’ün de aralarında bulunduğu 3 kişi ’terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlarından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre güvenlik güçlerince Silopi ilçe merkezi ve köylerinde terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda HDP Silopi Eş Başkanı Fatma Gündüz ile birlikte Behiye Nayır ve Emine Özek ’terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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