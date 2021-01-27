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HDP Şırnak Milletvekili İmir’in, teröristin arka cebinden aldığı telefon ile ilgili açıklama

27.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Şırnak Valiliği, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in yanında bulunan terör örgütü üyesinin, polisler tarafından gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek zanlının arka cebinden aldığı telefon ile ilgili açıklamada bulundu.HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesi polisler tarafından gözaltına alındığı sırada, zanlının arka cebinden aldığı cep telefonunda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde, cihazda silme işlemlerinin yapıldığı tespit edildi.

Şırnak Valiliği, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in yanında bulunan terör örgütü üyesinin, polisler tarafından gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek zanlının arka cebinden aldığı telefon ile ilgili açıklamada bulundu.
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesi polisler tarafından gözaltına alındığı sırada, zanlının arka cebinden aldığı cep telefonunda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde, cihazda silme işlemlerinin yapıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkındaki silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarına dair kayıtlara istinaden Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanarak gözaltına alınması, üzerinden elde edilecek suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen materyallere el konulması talimatı verilen ve 28 Kasım 2020 tarihinde Cizre ilçesinde gözaltına alındığı esnada yanında bulunan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir tarafından cep telefonu el çabukluğu ile alınan E.O. isimli şahıs aynı gün sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kaydıyla serbest bırakılmıştı. Milletvekili Nuran İmir’in şüphelinin cep telefonundan temini mümkün olabilecek delilleri yok etmeyi hedeflediği düşünülerek bu durum mevcut dosya açısından yeni delil olarak değerlendirilmiş ve yine aynı soruşturma kapsamında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden arama-el koyma-gözaltı talimatı verilmiş, 8 Aralık 2020 günü şüpheli E.O. milletvekili Nuran İmir tarafından el çabukluğu ile alınan cep telefonu da üzerindeyken yakalanarak gözaltına alınmış olup 9 Aralık 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Şüpheli E.O. yakalandığında üzerinde ele geçirilen ve sim kartı olmadığı anlaşılan cep telefonunda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde, cihazda silme işlemlerinin yapıldığı görülmüş ve yapılan işlemler sonucu bu veriler kurtarılmıştır. Bahse konu veriler uzmanlar tarafından incelendiğinde aralarında, PKK/ KCK silahlı terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı, terör örgütüne müzahir Jınnews haber ajansına ait haber içerikleri ve fotoğraflar, yasaklı yayınlar listesinde bulunan kitaplar, örgütsel içerikli birçok yazışma, doküman, fotoğraf ve videonun bulunduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, bahse konu silme işleminin, ilk gözaltı işleminin yapıldığı ve bu esnada telefonun HDP Milletvekili Nuran İmir’in el çabukluğu ile alıp sakladığı anlaşılan 23 Kasım 2020 tarihi ile ikinci gözaltı işleminin gerçekleştirildiği 8 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılmış olduğu tespit raporunda belirtilmiş ve ara rapor Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir. Bahse konu cep telefonuna yönelik detaylı inceleme işlemleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca sürdürülmektedir. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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