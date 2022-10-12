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  4. HDP sorusuna verdiği yanıt herkesi şaşırttı! Bakanlık sözleri tartışma yaratmıştı, CHP'li Gürsel Tekin'in AK Partili vatandaşa yanıtı dikkat çekti

HDP sorusuna verdiği yanıt herkesi şaşırttı! Bakanlık sözleri tartışma yaratmıştı, CHP'li Gürsel Tekin'in AK Partili vatandaşa yanıtı dikkat çekti

12.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iktidar olmaları durumunda "HDP'ye de bakanlık verilebileceği" yönündeki söylemi gündemdeki yerini uzun süre korumuştu. Tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bu konuda yetkisi yok" açıklaması nedeniyle kırgın olduğunu dile getiren Tekin, konuyla ilgili son açıklamasıyla dikkat çekti. Tekin, vatandaşın HDP sorusuna daha önceki sözlerine açıklık getirerek yanıt verdi.

Gürsel Tekin'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kırılmasına ve CHP Genel Başkanlığına adaylığını ilanına kadar giden tartışmaların başlangıcı olan "HDP'ye de bakanlık verilebileceği" ifadeleri yeniden gündemde. Son olarak Gürsel Tekin'e "HDP'ye bakanlık verecek misiniz" sorusunu soran vatandaş "Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı" yanıtını aldı.

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"HER PARTİYE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayın programında "İktidar olursanız Millet İttifakı ya da 6'lı masa olarak HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" demişti.

TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Bu sözler CHP'nin kendi içinde de Millet İttifakı'nda da tartışmalara yol açtı.

Tekin'in sözlerinden sonra Kılıçdaroğlu "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş" derken Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'den de tepkiler yükselmişti.

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"KILIÇDAROĞLU'NA KIRGINIM"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilişkin Tekin, "Kırgınım. Böyle laflar olur mu? Kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o" karşılığını vermişti.

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Tekin daha sonra ise Kılıçdaroğlu‘nun cumhurbaşkanı adayı olup genel başkanlığı bırakması durumunda kendisinin başkanlığa aday olabileceğini söylemişti.

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"KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI MI YAPTINIZ?"

Bu gelişmelerin ardından dün Tekin ile bir vatandaş arasında çok konuşulacak bir diyalog yaşandı.

AK Partili olduğun belirten vatandaş, Tekin'e "Bir açıklama yaptınız. Bilerek mi yaptınız, Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı mı yaptınız?" diye sordu. Tekin bu soruya anayasa vurgusuyla yanıt verdi.

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Vatandaş "Selahattin Demirtaş ve HDP'ye bakanlık mı vereceksiniz?" sorusunu yöneltince ise Tekin "Vereceğim demedim. Sen kirli medyaya bakma. Beraber değiliz" ifadelerini kullandı.

"HDP AYRI, CHP AYRI"

"CHP iktidara gelirse HDP'ye bakanlık verecek mi?" sorusuna Tekin "Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette" karşılığını verdi.

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Tekin'in bu sözlerini daha önceki söyleminden farklı bir açıklama olduğu şeklinde yorumlayanlar oldu.

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