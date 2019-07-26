HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulunun dün 4.25 puan gibi radikal bir indirim yaptığını belirterek, bu kararın iktisadi değil siyasi bir karar olduğunu savundu.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulunun dün faiz oranını yüzde 24'den yüzde 19.75'e indirdiğini hatırlatan Kubilay, "Yani 4.25 puan gibi radikal bir indirim yapmış oldu. Karar, artık Türkiye ekonomisinin özerk kurumlarının tamamen saraya bağlı çalıştığını teyit etmiş oldu." diye konuştu.

Ekonominin toparlanması halinde faiz indirimine gerek kalmayacağını vurgulayan Kubilay, şu ifadeleri kullandı:

"Kararın içeriği ise son derece ibretlik ve ekonomi kurallarına 180 derece ters. Çünkü, 'Faizi indirdik ekonomide toparlanma işaretleri görüyoruz' diyorlar. Şimdi artan işsizlik, ekonomik küçülme, yatırımlar ve ekonomiye olan güvenin azalması dikkate alınmaksızın, sadece gerçek nedenlerinden bağımsız olarak cari açığın fazla vermesi, enflasyonun düşük gösterilmesi, ekonomide toparlanma işareti olarak saymak mümkün olabilir mi? Oysa bir ekonomi toparlanıyorsa, iyileşme sürecine giriliyorsa faiz indirimine gerek kalmaz, Bu ana akım iktisatçıların da görüş birliği içerisinde olduğu bir konudur."

Kubilay, inşaat sektörünün zor durumda olduğunu, konutlar, plazalar, AVM bünyesindeki dükkanların artık satılamadığını anlatarak, "Ekonomi kurallarına ters olsa da sektördeki batık sermaye gruplarını kurtarmak için 4.25 gibi radikal faiz indirimi kararı Merkez Bankası Para Politikaları Kuruluna aldırılmış oldu. Bu nedenle bu karar iktisadi değil siyasi bir karardır." dedi.

