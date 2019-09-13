HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "İl binamız önünde oturan ailelere seslenmek istiyoruz. Biz anneleri Meclise davet ediyoruz." dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kubilay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını hatırlatan Kubilay, "Saldırıyı sert dille kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.

Kubilay saldırının etkin şekilde soruşturulması ve sorumluların bulunmasını talep ettiklerini belirtti.

12 Eylül askeri darbesinin 39. yılına da değinen Kubilay, darbenin kuşaktan kuşağa silinmeyecek derin izler bıraktığını söyledi.

Kubilay, annelerin, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin "3 Eylül'den itibaren Diyarbakır il binamızın önündeki ailelerin talebi son derece haklı taleptir. Bizim de talebimiz kimsenin tırnağı dahi kanamadan toplumsal barışın sağlanarak bütün gençlerin evlerine sağ salim geri dönmeleridir." ifadelerini kullandı.