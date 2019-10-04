HABER

HDP Sözcüsü Günay Kubilay:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

"(Anayasa Mahkemesinin Önder'e ilişkin kararı) Çok geç olsa da düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında alınmış olumlu bir karar"

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Anayasa Mahkemesinin, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkındaki kararını "Çok geç olsa da düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında alınmış olumlu bir karar." şeklinde değerlendirdi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin Önder'in, "ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği" kararına değindi.

Anayasa Mahkemesinin kararıyla Önder'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte ceza aldığı dosyanın da bir kez daha bozulduğunu vurgulayan Kubilay, "Çok geç olsa da düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında alınmış olumlu bir karar. Önder'in derhal tahliye edilmesi ve Demirtaş ile birlikte bu dosyadan haklarında beraat kararları verilmesi gerekiyor." dedi.

Diyarbakırlı annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde yaptığı oturma eylemini anımsatan Kubilay, "Bir kez daha bütün anneleri Meclise çağırıyoruz. Çözüm yeri, çözümün adresi Meclistir." diye konuştu.

Mecliste görüşülen yargı reformu paketini eleştiren Kubilay, "OHAL uygulamalarının kalıcı hale getirildiği, TCK'den kaynaklanan ağır haksızlıkların giderilmediği, adalet sistemine reform düzeyinde en ufak bir katkının sağlanmadığı bir paketin bu toplumun sorunlarına çözüm olması mümkün değildir." iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıl gibi kısa bir zaman diliminde iflas ettiğini ileri süren Kubilay, "Sistemi yamalarla, pansumanlarla iyileştirme çabaları boşunadır." dedi.

Eylül ayı enflasyon rakamına değinen Günay Kubilay, "Bir yıl boyunca elektriğe yüzde 60, doğal gaza yüzde 52, akaryakıta yüzde 30 zam gelen ve enflasyonun yüzde 9 olduğu ülke ancak Türkiye olabilir." ifadesini kullandı.

PARTNERŞeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali! Şeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali!
Adalet Bakanı Gül: "Siyasi ve ekonomi istikrar kadar hukuk istikrarı da çok önemli"Adalet Bakanı Gül: "Siyasi ve ekonomi istikrar kadar hukuk istikrarı da çok önemli"
MHP'li Semih Yalçın'dan flaş açıklamaMHP'li Semih Yalçın'dan flaş açıklama
Anahtar Kelimeler:
HDP Sözcüsü Günay Kubilay

En Çok Okunan Haberler

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Diğer Haberler
MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak

MHP'li Semih Yalçın'dan flaş açıklama

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'ye: Atatürkçülükten uzak, HDP'nin kötü bir taklidi

AK Partili Turan'dan CHP'ye: Atatürkçülükten uzak

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan son bilgiyi açıkladı

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

CHP-İYİ Parti ittifakında kriz mi var? Meral Akşener sessizliğini bozdu

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! O alanlar endüstri bölgesi ilan edildi

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.