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HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentilerini açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:52 | Son Güncelleme

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Yalnızca İstanbul'da değil Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Aydın ve Yalova gibi büyükşehirler ile oy desteği yaptığımız tüm illerde, HDP olarak beklentimiz, her şeyden önce yerel demokrasinin güçlendirilmesidir." dedi.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentilerini açıkladı

Kubilay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonucunu değerlendirdi.

Sonucun, halkın tepkisini ortaya koyduğunu savunan Kubilay, halkın "seçimle gelenin seçimle iktidarı bıraktığı" gelenekte ısrarını gösterdiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na başarı dileyen Kubilay, "Yalnızca İstanbul'da değil Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Aydın ve Yalova gibi büyükşehirler ile oy desteği yaptığımız tüm illerde, HDP olarak beklentimiz, her şeyden önce yerel demokrasinin güçlendirilmesidir. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü, cinsiyet eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışının önümüzdeki sürece yön vermesidir. Bu beklentiler içerisinde süreci izleyeceğiz, takip edeceğiz ve seçilmiş belediye başkanları ve yerel yönetimlerin politikalarını bu bağlam içerisinde değerlendirmeye tabi tutacağız." ifadelerini kullandı.

HDP'nin "demokrasi ittifakı" önerdiğine işaret eden Kubilay, şunları kaydetti:

"ADALETSİZLİĞİN SONA ERECEĞİ BİR SÜREÇ OLMASINI DİLİYORUZ"

"İktidarı ve muhalefeti ile herkese düşen görev, bu mesajı doğru okumak, gösterilen tepkiyi demokrasinin gelişmesi, özgürlüklerin yeniden elini kolunu sallayabileceği özgür bir zemin bulması ve hukuksuzluğun, adaletsizliğin sona ereceği, insanca yaşamın hayata damgasını vuracağı bir süreç olmasını diliyoruz. Bir seçim sürecinin daha sonuna geldik. HDP, izlediği stratejiyle, çeşitli taktik adımlarla, süreci tutarlı bir biçimde işletmiş oldu, üzerine düşeni yerine getirmiş oldu." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
HDP Sözcüsü Günay Kubilay HDP Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'

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