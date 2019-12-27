HDP Sözcüsü Kubilay: "Libya'daki siyasi krize müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz"

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Libya'daki siyasi krize müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz. HDP, bölgesel sorunların, bölge halklarının ortak çıkarlarını temel alan bir yaklaşımın ışığında diyalog ve müzakere yoluyla çözümünde yanadır." dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın Libya'daki iç savaşın bir tarafı olduğunu gizlemediğini söyleyen Kubilay, Libya'da süren iç savaş ve bölünmüşlüğün Türkiye vatandaşlarının tercihi olmadığını belirtti.

Hükümetin Ortadoğu ve Kuzey Afrika politikasını eleştiren Kubilay, "Libya'da barışçıl bir çözümden yanayız. Libya'daki siyasi krize müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz. HDP, bölgesel sorunların, bölge halklarının ortak çıkarlarını temel alan bir yaklaşımın ışığında diyalog ve müzakere yoluyla çözümünde yanadır." diye konuştu.

Kubilay, Kanal İstanbul Projesi'ni de eleştirerek, "Proje toplum hem ekonomik hem de ekolojik bir felakettir. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alacak bu çılgınlığa asla izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.