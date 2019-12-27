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  4. HDP Sözcüsü Kubilay: "Libya'daki siyasi krize müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz"

HDP Sözcüsü Kubilay: "Libya'daki siyasi krize müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2019 12:36 | Son Güncelleme

HDP Sözcüsü Kubilay: "Libya'daki siyasi krize müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz"

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Libya'daki siyasi krize müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz. HDP, bölgesel sorunların, bölge halklarının ortak çıkarlarını temel alan bir yaklaşımın ışığında diyalog ve müzakere yoluyla çözümünde yanadır." dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın Libya'daki iç savaşın bir tarafı olduğunu gizlemediğini söyleyen Kubilay, Libya'da süren iç savaş ve bölünmüşlüğün Türkiye vatandaşlarının tercihi olmadığını belirtti.

Hükümetin Ortadoğu ve Kuzey Afrika politikasını eleştiren Kubilay, "Libya'da barışçıl bir çözümden yanayız. Libya'daki siyasi krize müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz. HDP, bölgesel sorunların, bölge halklarının ortak çıkarlarını temel alan bir yaklaşımın ışığında diyalog ve müzakere yoluyla çözümünde yanadır." diye konuştu.

Kubilay, Kanal İstanbul Projesi'ni de eleştirerek, "Proje toplum hem ekonomik hem de ekolojik bir felakettir. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alacak bu çılgınlığa asla izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Belirlenen asgari ücret miktarının işçileri açlığa mahkum ettiğini öne süren Kubilay, yapılan zammın çalışanlara hakaret olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"HDP olarak asgari ücretin 3 bin 200 lira olmasını ve işçinin vergiden muaf olması gerektiğini defaatle dile getirdik. Asgari ücret belirleme yöntemi değişmelidir. Bu ücret asla kabul edilemez. Asgari ücret en az 7 milyon ücretli çalışanı ve 150-20 milyon nüfusu ilgilendiren bir konudur."

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Anahtar Kelimeler:
HDP Sözcüsü Günay Kubilay

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