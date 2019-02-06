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HDP Sözcüsü Saruhan Oluç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

"Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur" - "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için aday göstermiyoruz. Celal Doğan'a çalışmalarında başarılar diliyoruz. Adıyaman ilde de aday göstermiyoruz"

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP'nin yerel seçimde iş birliği yapacağı iddialarına ilişkin, "Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur." dedi.

Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri "demokrasi referandumu" olarak gördüğünü söyledi.

Oluç, seçim taktiklerini, "Kürt illerinde, kayyumların halk iradesini gasbettiği yerler ile kayyumların olmadığı ve bizim belediyemiz olmayan yerleri kazanmak, batıda ise iktidara kaybettirmek ve kazanmak." olarak açıkladı.

Bu konuda çeşitli taktiksel adımlar attıklarını ifade eden Oluç, şöyle devam etti:

"Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur. Batıda seçmenlerimiz sandıkta güç birliği yapacaklardır. Demokrasi güç birliğiyle, demokrasiye gönül vermiş olanlarla el ele kol kola birlikte davranacaklardır. Batıdaki temel yaklaşımımız bu olacaktır."

- "Yargılaması süren hiç kimse suçlu ilan edilemez"

Oluç, bir gazetecinin, "Partinin aday çıkarmadığı büyükşehir ve illerde CHP'nin adayını destekleyip destekleyemeceği" sorusuna, "Yerel demokrasi güçlerinin işaret edecekleri adaylara desteğimizi yönelteceğimizi söyledik. Bugün de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için aday göstermiyoruz. Celal Doğan'a çalışmalarında başarılar diliyoruz. Adıyaman ilde de aday göstermiyoruz." yanıtını verdi.

Bazı adayların yargılama sürecinin devam ettiğinin hatırlatılması üzerine Oluç, "Yargılama süreci devam ettiği sürece hiç kimse suçlu görülemez. Her türlü yurttaşlık hakkına sahiptirler. Yargılaması süren hiç kimse suçlu ilan edilemez. Bu, çok açıktır." dedi.

- Adaylar

Belediyelerde "eş başkanlık" sistemini öngören HDP, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Hangül Işık ve Gıyasettin Almaz'ı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Dilek Dobrucalı ve Mehmet Polat'ı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Şerife Yıldırım ve Musa Aydın'ı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ali Kenanoğlu'nu aday gösterdi.

Parti, Ağrı'da Yeliz Karaaslan ve Abdurrahman Doğar'ı, Bingöl'de Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ve Hatice Kavran'ı, Siirt'te Berivan Helen Işık ve Resul Kaçar'ı, Tunceli'de Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir'i, Yalova'da Semra Gönenç ve Yüksel Akın'ı aday belirledi.

HDP, aralarında Şanlıurfa, Konya ve Tunceli'nin de bulunduğu bazı illerde 21 ilçe adayını da açıkladı. İstanbul ve İzmir'in ilçeleri için belirlenecek adaylar daha sonra açıklanacak.

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aday HDP seçim

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