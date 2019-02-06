HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP'nin yerel seçimde iş birliği yapacağı iddialarına ilişkin, "Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur." dedi.

Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri "demokrasi referandumu" olarak gördüğünü söyledi.

Oluç, seçim taktiklerini, "Kürt illerinde, kayyumların halk iradesini gasbettiği yerler ile kayyumların olmadığı ve bizim belediyemiz olmayan yerleri kazanmak, batıda ise iktidara kaybettirmek ve kazanmak." olarak açıkladı.

Bu konuda çeşitli taktiksel adımlar attıklarını ifade eden Oluç, şöyle devam etti:

"Batıda hiçbir partiyle açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız herhangi bir ittifak yoktur. Batıda seçmenlerimiz sandıkta güç birliği yapacaklardır. Demokrasi güç birliğiyle, demokrasiye gönül vermiş olanlarla el ele kol kola birlikte davranacaklardır. Batıdaki temel yaklaşımımız bu olacaktır."

- "Yargılaması süren hiç kimse suçlu ilan edilemez"