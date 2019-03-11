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HDP Sözcüsü Saruhan Oluç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 12:40 | Son Güncelleme

"Birleştirme ve taşıma kararlarıyla birlikte seçim güvenliği ortadan kalkmıştır"

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "Birleştirme ve taşıma kararlarıyla birlikte seçim güvenliği ortadan kalkmıştır." iddiasında bulundu.

Oluç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçmen kaydırma konusunda Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazlarda bulunduklarını, ancak bu itirazların önemli kısmının reddedildiğini söyledi.

"Seçim sonuçlarının etkilenmesi amacıyla 40 bin güvenlik görevlisinin oy verme yerlerinin değiştirildiği" iddiasını yineleyen Oluç, "Birleştirme ve taşıma kararlarıyla birlikte seçim güvenliği ortadan kalkmıştır." görüşünü savundu.

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HDP Sözcüsü Saruhan Oluç

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