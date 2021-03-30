HDP stratejisini belirledi: 'Parti savunulacak, kapatma davasına karşı kamuoyu oluşturulacak'

Hakların Demokratik Partisi (HDP), partiye yönelik kapatma davasına yönelik izlenecek stratejiyi belirlemek için hafta sonundan itibaren yetkili kurulları ile toplantılar düzenledi. "Yeni parti kurulması, mevcut partilerden birine geçilmesi ya da partinin feshi, bağımsız adaylık" seçeneklerinin ilerleyen süreçlerin gündemi olabileceğini değerlendiren HDP'de, ilk aşama için "partiyi savunma, kapatmaya karşı kamuoyu oluşturma" görüşü ön plana çıktı. Bu kapsamda iç ve dış kamuoyuna, HDP'ye yönelik davanın "hukuki olmadığı" ve kapatma ile "Sadece HDP'nin değil, Türkiye demokrasisinin kaybedileceğinin" anlatılması benimsendi. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin "temelli kapatılması" istemini içeren iddianamesini kabul edip etmediğini yarın karara bağlayacak. Karar öncesinde HDP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplanarak, kapatma davası açılması halinde izlenecek yol haritası ve stratejiyi ele aldı. İlerleyen süreçte ise Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve partinin bileşenlerinin de görüşleri alınacak. Ayrıca partinin savunma sürecinde anayasa hukukçularından da görüş alınması kararaştırıldı.

'Kapatmaya karşı kamuoyu oluşturulacak' Yapılan iç toplantılarda, yeni parti kuruması ya da mevcut partilerden birisine geçilmesi seçeneklerine ilişkin şimdiden arayış başlatılmasının bir anlamda "partinin kapatılmasının kabullenildiği" gibi bir algı yaratılacağı düşünülerek bunun yerine "partiyi savunma" ve "HDP'nin kapatılmasına karşı kamuoyu oluşturma" kararı benimsendi. Bu çerçevede bir yandan hukuki savunmalar yapılırken, diğer yandan iç ve dış kamuoyuna yönelik davanın hukuki değil siyasi olduğunun anlatılması, kapatmanın sadece partiyi değil, Türkikye demokrasisini de olumsuz etkileyeceği görüşünün anlatılması kararlaştırıldı. HDP'li bir parti yöneticisi, izleyecekleri stratejiye ilişkin BBC Türkçe'ye şu değerlendirmeyi yaptı: "Önce partimizi savunacağız, başarmak için herşeyi yapacağız, öncelikli motivasyonumuz bu olacak. Sonraki senaryolara bakacağız hangisi akamete, başarısızlığa uğrayabilir. Türkiye, dünya bu meselede nasıl bir tutum alıyor. Bu konu aslında HDP'den çok Türkiye'nin meselesi. HDP'nin kapatılmasına sessiz kalmış bir Türkiye'de bağımsız seçim yapılamaz. Tıpkı Esad'ın yaptığı gibi ancak 'sopalı seçim' olabilir. Bu konuda AKP, CHP, İYİ Parti'nin alacağı tutum önemlidir ve sonuçlarından sorumlu olacaklardır."