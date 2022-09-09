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  4. HDP tartışmasının ardından 6'lı masada yeni polemik! 'CHP ile ittifak içinde değiliz"

HDP tartışmasının ardından 6'lı masada yeni polemik! 'CHP ile ittifak içinde değiliz"

09.09.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6'lı masada 'HDP'ye bakanlık verilebilir' tartışması devam ederken yeni bir polemik ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili katıldığı canlı yayın programında açıklamalar yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partisinin şu an için CHP ile ittifak içerisinde olmadığını söyledi.

CHP'li Gürsel Tekin katıldığı bir canlı yayın programında HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklamıştı. Tekin'in bu ifadeleri sonrasında peş peşe açıklamalar gelmiş ve İYİ Parti, HDP'nin olduğu masada yer almayacaklarını söylemişti.

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YENİ POLEMİK: CHP İLE İTTİFAK İÇİNDE DEĞİLİZ

HDP tartışması gündemdeki yerinin korurken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın açıklamaları yeni bir polemik yarattı. Katıldığı canlı yayın programında konuşan Poyraz, şu an partisinin CHP ile ittifak içinde yer almadığını söyledi.

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"CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Poyraz, şunları ifade etti:

"Altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem. Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Seçim kararı alındıktan sonra, 6'lı masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir. İçlerinde birkaç tanesi ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde."


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CHP İYİ Parti Millet İttifakı hdp

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