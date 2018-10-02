HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP grubu olarak parlamentoyu en etkin şekilde işletmeye, bu kürsüyü halkın kürsüsü ve meclisi yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi. Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülke sorunlarının derinleştiğini, yeni yasama yılında parlamentonun sorumluluğunun arttığını belirtti. Meclisin, kendileri açısından sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir zemin olmaya devam edeceğini anlatan Buldan, "HDP grubu olarak parlamentoyu en etkin şekilde işletmeye, bu kürsüyü halkın kürsüsü, Meclisi halkın meclisi yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Her haksızlığı, her mağduriyeti, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları bu kürsüden dile getirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. - Tutuklu HDP milletvekillerinin durumu Bazı HDP'li milletvekillerinin tutuklu olduğunu anımsatan Buldan, "Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmeli. Dün Meclisin açılışında Meclis Başkanı kadın vekil oranına vurgu yaptı ama bir kadın olarak Leyla Güven'in rehin tutulduğunu görmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Meclis Başkanı'nı parlamentonun saygınlığını koruma ve eksik temsiliyeti sağlama noktasında gerekli girişimlerde bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

24 Haziran seçimlerine de değinen HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 67 milletvekili ile seçimden başarılı bir şekilde çıktıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Parlamentonun sesinin kesilmesine asla izin vermedik. Saray, HDP'siz bir Meclis istiyordu. Halklarımız izin vermedi, 'benim iradem Meclis'te olacak' dedi. Ülkeyi yönetenlerin bu mesajı iyi okuması gerekir. AKP tüm ülkeyi ve devleti ele geçirdiğini düşünebilir ama halkları, farklılıkları, demokrasi ve özgürlük taleplerini bastıramayacaklarını ve engelleyemeyeceklerini buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bunu 7 Haziran'da anlamadılar, ders çıkaramadılar. Umarız 24 Haziran sonuçlarından gerekli dersi çıkarırlar. Eğer halkın mesajını doğru okuyamazsanız daha çok 7 Haziran, 24 Haziran görürsünüz." Buldan, HDP'nin yerel seçimler için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Adaylarımızı her yerde halkımızla birlikte belirleyeceğiz. Katılımcı ve çoğulcu karar alma ve yönetme mekanizmalarının yerel birimleri olan büyük şehirler, il, ilçe ve belde belediyeleri, belediye meclisleri bizim için çok büyük önem arzetmektedir. Bugünden gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. Gayrimeşru yollarla halk iradesini gasbetmelerine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Ekonomik krizin nedeni insan haklarının askıyı alınmasıdır" HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Türkiye'nin çok derin bir krizle karşı karşıya kaldığını öne sürerek, "Krizin nedeni demokrasinin, özgürlüklerin, hukukun, adaletin, insan haklarının askıya alınmasıdır. Çoğulculuğun reddedilip tekçiliğin dayatılmasıdır. İç ve dış politikada rehine siyasetinin izlenmesidir." dedi. - MHP'nin bazı cezaların süresinde indirim teklifi MHP'nin bazı cezaların süresinde indirim öngören kanun teklifine de değinen Buldan, bu teklif ile birlikte "insan kaçakçıları ile mafyanın affedilmesinin tasarlandığını" ileri sürdü. Düşüncelerinden dolayı binlerce insanın cezaevinde olduğunu savunan Buldan, "Tutuklu siyasetçiler, gazeteciler, insan hakları savunucuları, kadın tutsaklar konuşulmalıdır. Düşünceyi suç haline getiren yasa konuşulmalıdır. Milletvekilimiz Leyla Güven tutukludur ama teklif çetelere af öngörüyor. Halkın temsilcisinin tutuklu olduğu, halka karşı suç işleyenlerin ise affedilmesinin planlandığı bir ülkede yaşıyoruz." diye konuştu.