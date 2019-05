HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "YSK, 36 gün boyunca bu halkı oyaladı ve sonunda kalktı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararını verdi. AKP-MHP bloğunun noterine dönmüş ve iktidardan ne talimat gelirse onu yerine getiren bir YSK var." dedi.

Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, emekçiler, kadınlar ve halkların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında bir kez daha yan yana geldiğini söyledi.

Hukuksuzluğun her yeri kapladığını, adaletsizliğin de her yeri sardığını öne süren Temelli, "Son dört yıla dönüp baktığınızda bu hukuksuzluğun nasıl üst üste binerek geldiğini, adaletsizliğin nasıl her yeri kapladığını görmeniz mümkün. Bu ülkede, çözüm masasının devrildiği günden bu yana barış isteyen herkes yargılandı." ifadesini kullandı.

- "YSK, tuzak kurdu"

Türkiye'de on binlerce insanın KHK'ler ile ihraç edildiğini, kendisinin de onlardan birisi olduğunu dile getiren Temelli, bu "hukuksuzluğa" karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.