HDP TBMM Grup Toplantısı

Türkiye'de bütün sorunların kaynağının hak, hukuk, adalet ve demokrasinin olmayışından kaynaklı olduğunu öne süren Buldan, "İktidar yandaşı değilseniz hiçbir ayrım olmaksızın bu ülkenin her yurttaşı artık tecrit altındadır. Sanatçılar dahi tecrit altındadır. Konuşan sanatçıları, saray, aynı 28 Şubatçılar gibi bir bir fişleme girişimine başladı. 28 Şubatçılar ve FETÖ'den aslında iyi ders almışlar yani derslerine iyi çalışmışlar." diye konuştu.

Bu haftanın aynı zamanda Engelliler Haftası olduğunu da anımsatan Buldan, engelli yurttaşların sorunlarını çok iyi bildiklerini, engellilerin, insan onuruna yakışır iş, istihdam ve yaşam istediğini söyledi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının üzerinden beş yıl geçtiğini belirterek, "Soma'nın failleri dışında işçilerin avukatları ise tutukludur. Soma'da aynı zamanda adaletin de katledildiğini hep birlikte gördük." ifadesini kullandı.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 188 gündür açlık grevinde olduğunu ve cezaevlerinde üç bini aşkın tutuklu ve hükümlünün de açlık grevlerini sürdürdüğünü vurgulayan Buldan, "30 siyasi tutsak açlık grevini ölüm orucuna çevirmiş durumdadır. Çocuklarının ölmemesi için tutuklu anneleri, günlerdir cezaevi önlerinde seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Onlara ses verilmesi gerekirken hükümetin emriyle annelere zulüm uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ile yaptı görüşmeye değinen Buldan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin uçuruma doğru daha fazla sürüklenmemesi için Türkiye'nin özgürlük ve demokratikleşme sorununu barışçıl yollardan, demokratik müzakere ile çözülebilmesi adına Sayın Öcalan, muhattaplık konumunu koruduğunu ortaya koyarak, iktidarından muhalefetine kadar tüm kesimlere açık bir mesaj iletmiştir.

Geçen hafta iki avukat İmralı Cezaevi'ne giderek Sayın Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Elbette ki oradan çıkan mesaj önemli bir mesajdır. Bu herkese açık ve önemli olduğu kadar da bir çağrıdır. Ülkenin geleceğine yönelik umutları yeşertecek yeni bir başlangıç için bu diyalog çağrısı görmezden gelinmemelidir. Bu ülkenin temel ihtiyacı geniş toplumsal uzlaşı, diyalog ve müzakeredir. Siyaset alanının sorun üretmek yerine bir çözüm mecrası olduğu bilinciyle tüm siyasi liderleri sorumluluk almaya bir kez daha davet ediyoruz. Son derece makul ve hukuki bir talep olan tecridin kaldırılması ve avukat görüşlerinin düzenli bir biçimde sağlanmasını içeren bu talebin garanti altına alınması ile Türkiye'de siyasal ve toplumsal bir rahatlama olacağını hepimiz biliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse demokratik kanalların yeniden açılacağını hepimiz göreceğiz."