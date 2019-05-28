HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Açlık grevi ve ölüm orucunun daha fazla can kaybı ve kalıcı sağlık sorunu yaşanmadan sona ermiş olması hepimizi ve tüm demokratik kamuoyunu umutlandıran önemli bir gelişme olmuştur." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in ve bazı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin açlık grevlerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile sona erdiğini belirterek, "Açlık grevi ve ölüm orucunun daha fazla can kaybı ve kalıcı sağlık sorunu yaşanmadan sona ermiş olması hepimizi ve tüm demokratik kamuoyunu umutlandıran önemli bir gelişme olmuştur." ifadesini kullandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüşmesinin olumlu ve önemli bir aşama olduğunu dile getiren Buldan, "Anayasal ve yasal bir hak olan avukat ile aile görüşünün kesintiye uğratılmadan sürdürülmesi oldukça önem taşımaktadır." diye konuştu.

"Çözüm sürecinde" Türkiye'nin çok daha farklı noktalarda olduğunu belirten Buldan, "İmralı tecridinin tümden kaldırılarak diyaloğun bir an önce başlatılması, Kürt sorunu ve demokrasi sorunu başta olmak üzere içeride kangrenleşen sorunlar ile Türkiye merkezli bölgesel sorunları demokratik müzakere yoluyla ve barışçıl bir perspektifle çözme imkanı yaratacaktır. Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evrilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz. Hükümet de bunun farkındadır." görüşünü savundu.