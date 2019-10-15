HDP TBMM Grup Toplantısı

Harekatın, uluslararası hukuka aykırı ve meşru, vicdani, insani olmadığını savunan Buldan, "Terörle mücadele söylemi ile bu işgal girişimini meşrulaştırmaya çalışıyorlar ancak biz biliyoruz ki sizin tarih boyunca yaptığınız Kürtlerle mücadeledir. Amacının işgal girişimi değilse dilinizdeki 'fetih' nedir. Nereye, kimin topraklarını fethetmeye gidiyorsunuz? Kimi, kimin yurdundan kovuyorsunuz?" diye konuştu.

Çok önemli günlerden geçildiğini dile getiren Buldan, Barış Pınarı Harekatı'nın "halkları yeni bir savaş ve yıkım süreciyle karşı karşıya getirdiğini" öne sürdü.

Buldan, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir alanlarda ve meydanlarda olamadığını belirterek, "Bugün yeniden sizlerle birlikte olmanın sevincini ve onurunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye derin ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal krizler yaşıyor. Bir yönetim krizi var. Ülke tek adam rejimi ile uçuruma doğru sürükleniyor." dedi.

Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin başlattığı operasyon Kürt halkının ve diğer halkların geliştirdiği demokratik yaşam iradesine, demokratik yönetime, barışa, umuda saldırıdır. 'Bize rağmen siz demokratik bir yönetim' kuramazsınız denilmektedir. Dertleri Kürtlerin kazanımlarıdır. Bu iktidar bütün politikasını Kürt karşıtlığına, Kürtlerin demokratik kazanımlarını berhava etme üzerine kurulmuştur. Aynı zihniyeti biz sınırın bu tarafında kayyum darbesinde de bir kez daha gördük."

HDP'li belediye başkanlarına yönelik dün gece operasyon yapıldığını ve bazı belediye başkanlarının gözaltına alındığını belirten Buldan, "Bu gözaltılar Kürt halkının iradesine bir saldırıdır." dedi.

Buldan, "Bizim Kürtlerle sorunumuz yok. Kürtler bizim düşmanımız değil. Biz Kürtlerle savaşmıyoruz" denilmesine rağmen, "Kürtlerle savaşıldığını" ileri sürdü. Barış Pınarı Harekatı'nın bir amacının da kuzey Suriye'deki demografik yapıyı değiştirmek ve "Kürtleri kendi topraklarından silmek" olduğunu savunan Buldan, "Kürtler, yüzyıllardır yaşadığı o toprakları asla terk etmeyecek, size teslim etmeyecektir." ifadesini kullandı.