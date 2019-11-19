HDP TBMM Grup Toplantısı

Buldan, son üç yılda 1236 kadının öldürüldüğünü belirterek, AK Parti hükümetinin şiddeti önlemek yerine kadınları şiddete karşı koruyan yaptırım ve tedbirleri kapsayan İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldırmanın yollarını aradığını savundu. Buldan, "İktidar benzer şekilde kadın yoksulluğu korkunç boyutlardayken, kadın işsizliği yüzde 40'lardayken kadınların nafaka hakkına da göz dikmiş durumda. Kadınların hiçbir kazanımını sizin insafınıza teslim etmeyeceğiz. Bu kazanımlar kadınların ağır bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımlardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de, kadına yönelik şiddetin dünya ölçeğinde en yüksek düzeylerde yaşandığını öne süren Buldan, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal adalet, şeffaflık, demokrasi ve hukuk devleti hedefi olmayan AKP-MHP iktidarı, yaşamın her alanında şiddet üretmekte, şiddeti beslemektedir." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Eş başkanlık, mor çizgimizdir. Asla ve kata vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar, bu iktidarın korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Çözüm tek başkanlık değil, eş başkanlıktır." dedi.

Bir suçun önlenmesinde ve caydırılmasında yargının hayati öneme sahip olduğunu belirten Buldan, "Biliyoruz ki, taciz, tecavüz ve şiddet Türkiye'de yargı tarafından görmezden gelinmekte, failler açıkça korunmaktadır. Nadire Kadirova, Şule Çet başta olmak üzere birçok kadın cinayeti konusunda yargının faili koruyan tutumu açıkça görülmektedir. Rabia Naz davasında da aynı şekilde gerçekler karartılmaya çalışılmaktadır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 yılı bütçesinin görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Buldan, bütçenin, "savaş ve erkek bütçesi" olduğunu ileri sürdü. Bütçede, yaşama, refaha ve kadına ayrılan payın olmadığını öne süren Buldan, "Tam tersine cinsiyetler arası eşitsizliği derinleştirecek faaliyetlere bütçe ayrıldığına tanıklık etmekteyiz. Bu bütçe, sarayın, AKP yandaşlarının ve ailesinin bütçesidir. Halkın bütçesi değildir. Halkın sorunlarına değinen bir bütçe bugün Meclisten ne yazık ki çıkarılmıyor." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı kamu spotunu da eleştiren Buldan, "Kamu spotunda, kadını eve hapseden basma kalıp yargıları pekiştiren, erkeğe hizmet eden ve erkekten ilgi dilenen bir kadın imajı çizildi. Kadınlara uygulanan cinayetle, kadını aşağılayan diyanet birbirini beslemektedir. Alın o kamu spotunu başınıza çalın. Kadınlar, erkeklerin hizmetçisi değildir, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.