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"HDP terör örgütlerinden kendini ayıramamıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 16:11 | Son Güncelleme

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli: - "HDP, Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında bir siyasi parti görümünde olabilir ama terör örgütlerinden kendini ayıramamıştır. İYİ Parti ve CHP de bu birlikteliğe ortak olmuştur. O yüzden de biz o ittifaka zillet ittifakı diyoruz" - MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal: - "Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur. Geçmişte de olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Hoş bir açıklama değildir, skandal bir açıklamadır" - CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban: - "Bizim ittifak kurduğumuz tek parti İYİ Parti'dir. Bundan başka bir partiyle ittifak kurmamız ya da destek istememiz söz konusu değildir"

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, partisinin grup toplantısında, "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz." sözlerine ilişkin, "HDP, Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında bir siyasi parti görünümünde olabilir ama terör örgütlerinden kendini ayıramamıştır. İYİ Parti ve CHP de bu birlikteliğe ortak olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Baysal, ziyaret sırasında HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz." sözlerini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur. Geçmişte de olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Hoş bir açıklama değildir, skandal bir açıklamadır. Seçimler yaklaştıkça sis perdesi dağılmaktadır. Bizim tek derdimiz devletin bekasıdır. Yani Cumhur İttifakı'nın oluşturulmasının sebebi de budur. Bu ittifak kapsamında bizim küçük hesaplarımız yoktur. Halkımız bu tür konuşmalara ilişkin cevabı sandıkta verecektir. Halkımız, bazı belediyelerin terör kampına dönüştürülmesine izin vermeyecektir." diye konuştu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de Temelli'nin sözlerine ilişkin, "HDP, Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında bir siyasi parti görümünde olabilir ama terör örgütlerinden kendini ayıramamıştır. İYİ Parti ve CHP de bu birlikteliğe ortak olmuştur. O yüzden de biz o ittifaka zillet ittifakı diyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı ülkemizin bekası için varlığını sürdürecek. Bu seçimde 81 ilde çok başarılı çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise "Burada benim CHP il başkanı olarak söyleyebileceğim tek bir şey var. Bizim ittifak kurduğumuz tek parti İYİ Parti'dir. Bundan başka bir partiyle ittifak kurmamız ya da destek istememiz söz konusu değildir. Biz Millet İttifakı olarak herkesin oyuna talibiz." değerlendirmesini yaptı.

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