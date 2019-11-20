HDP toplantısından 'erken seçim' çağrısı çıktı

Ankara'daki toplantıda önümüzdeki dönem siyasetine yönelik kararını açıklayan HDP'nin, Meclis ve belediyeler çatısı altında siyasete devam edeceği belirtildi. HDP'den 19 milletvekilinin istifası halinde 'ara seçim' tartışması gündeme gelecekti.

HDP'den yapılan açıklama şöyle:

"AK Parti ve MHP ittifakına çağrımızdır; 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de görüldüğü gibi çoğunluk desteğini kaybetmiş, toplumsal meşruiyet zeminini yitirmiş bu iktidar, kayyumlar gibi siyasi darbe yöntemleriyle halkların iradesini gasp ederek, hukuk dışı ve gayri meşru yollarla toplumu daha fazla yönetemez. Türkiye halklarının AK Parti-MHP sultasından kurtulması için ‘erken seçim’ diyoruz. Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Buradan hodri meydan diyoruz! Bütün muhalefeti bu erken seçim talebinin etrafında birleşmeye ve harekete geçmeye çağırıyoruz. HDP'nin belediyelerden ve parlamentodan çekilmesi görüşü çeşitli alanlarda ifade edilmektedir. Unutulmamalı ki HDP bu kazanımları kolay elde etmedi. HDP çekilmeyecektir."



